MONZA (ITALPRESS) – Al Rally di Monza si conclude la prima stagione del Pirelli Star Rally4, l’iniziativa promozionale voluta da Pirelli per chi gareggia nei rally italiani con le vetture a 2 ruote motrici più diffuse e moderne, le Rally4, e di tutti i marchi.

Una iniziativa senza precedenti per la sua completezza, visto che ha coinvolto tutti campionati italiani indetti da Aci Sport (CIAR-Campionato Italiano Assoluto Rally; CIRT-Campionato Italiano Rally Terra; CIRA-Campionato Italiano Rally Asfalto) e le due serie private nazionali più seguite (IRC-International Rally Cup e Challenge Raceday Terra). Un modo per non far mancare ai piloti italiani quel supporto tecnico ed economico, tramite i premi, che è spesso decisivo per consentire ai migliori di mettersi in evidenza. Per questo è stata scelta una denominazione che richiama il Pirelli Star Driver che ha consentito a tanti giovani di affermarsi nel campionato del mondo, come ad esempio il poi campione iridato Ott Tanak.

Il Rally di Monza costituirà l’atto finale in comune delle due serie principali: quella “Top” legata al CIAR e quella “Terra” associata al CIRT. Una comunione che farà incrociare i destini dei loro protagonisti, aumentando ancora di più l’incertezza sull’esito finale di ciascuna, in un insolito rally che alternerà asfalto e terra nel contesto del più grande parco d’Europa sede dell’Autodromo di Monza. La gara si disputerà domani, venerdì, e sabato.

Nel “Pirelli Star Rally4 Top”, a giocarsi il titolo, e con esso i 10.000 euro di relativo premio, saranno due dei tre principali protagonisti della stagione: il 27enne trentino Fabio Farina e il 22enne ossolano a Gabriel Di Pietro. Il primo parte da leader ma, causa scarti, con la prospettiva di potersi migliorare solo con un primo o un secondo posto. Il secondo è l’inseguitore, ma sull’onda di una doppia vittoria e con l’opportunità di sommare un risultato pieno per colmare i 4 punti di distacco. In pratica a Di Pietro basterebbe comunque un quinto posto per essere certo del titolo.

Anche nel Pirelli Star Rally4 CIRT è previsto un duello per titolo e relativo premio di 5.000 euro. Protagonisti il 27 enne piacentino Giorgio Cogni e il 32enne estense Nicolò Marchioro. In questo caso la ricetta per la il successo finale è semplice: Marchioro sarà campione vincendo il rally di Monza, in tutti gli altri caso il successo sarà dell’ex campione italiano junior, che è in testa alla classifica sin dalla prima gara e che si è già garantito vittoria e premio del primo girone della serie. Per il gioco degli scarti nessuna chance di titolo per il 39enne fiorentino Lorenzo Ancillotti, che punta però a difendere l’attuale secondo posto che vale un ricco premio in pneumatici Pirelli.

