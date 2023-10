ROMA (ITALPRESS) – Successo di Washington nella pre-season dell’Nba. Sul pqrquet del Madison Square Garden, di fronte a quasi 19mila spettatori, i Wizards hanno travolto i New York Knicks per 131-106 con 41 punti di Poole, top-scorer dell’incontro; tra gli ospiti, 7 punti, 2 rimbalzi e 2 assist in 18 minuti di impiego per la 35enne ala lodigiana Danilo Gallinari. Vittoria sul campo di Miami Heat per i Brooklyn Nets, che si impongono per 107-104 con 22 punti di Walker e 19 di Sharpe. Affermazioni di misura anche per San Antonio Spurs e Golden State Warriors, a segno rispettivamente contro Houston Rockets (117-103, 25 punti di Vassell) e Sacramento Kings (116-115, 30 di Curry).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

