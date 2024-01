ROMA (ITALPRESS) – Il 2024 è un anno importante per la Rai: ricorrono infatti i cento anni della Radio e i settant’anni della Televisione. Ma accanto a queste due ricorrenze ce n’è una terza non meno rilevante per la storia del servizio Pubblico Italiano: quaranta anni fa, nasceva il servizio Televideo. Era il 15 gennaio 1984 e per la prima volta lo spettatore poteva sfogliare la propria tv, usando il telecomando per passare da una pagina all’altra dello schermo e scegliere quali notizie e informazioni seguire. In occasione di questo compleanno, Rai News 24 e Rai Pubblica Utilità hanno previsto una serie di iniziative, a partire dalla pagina 428 di Televideo che ripercorrerà il quarantennale cammino del servizio, pubblicando materiali di repertorio e di contenuti appositamente realizzati sul sito Televideo e sui profili social.

Verrà poi realizzato un contributo video dedicato, in collaborazione con Rai Teche, mentre l’attivazione di un indirizzo e-mail – [email protected] – permetterà di raccogliere le testimonianze e i ricordi degli utenti: chi vorrà potrà raccontare “Il mio Televideo”. Verrà infine messo a punto uno Speciale sul sito di Rainews, realizzato dalla Testata in collaborazione con Rai Pubblica Utilità.

Televideo, con grande anticipo rispetto a Internet, ha reso gli utenti attivi e interattivi: un servizio gratuito, aggiornato in tempo reale e sempre consultabile, centinaia di pagine dall’informazione alla salute, dal lavoro alla cultura, dalle istituzioni al meteo agli spettacoli, agli orari ferroviari e aerei. Accanto alla televisione generalista, un servizio a tempo pieno a disposizione degli utenti. Una lunga storia che nel tempo si è consolidata e che continua a guardare al futuro.

