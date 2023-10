35 anni Italpress, Sangiuliano “Tappa meritata e punto di inizio”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Da giornalista ho avuto la possibilità di apprezzare la puntualità e il lavoro dei colleghi dell'Italpress e soprattutto del suo direttore Gaspare Borsellino, Questa è una tappa meritata che credo possa essere un punto di inizio per Italpress per potenziare la sua capacità di espansione. Noi dobbiamo costruire un nuovo immaginario italiano positivo nel mondo, lo stiamo facendo come governo, ma tutti i soggetti ci devono poter aiutare a far conoscere la bellezza dell'Italia nel mondo". Lo ha detto all'Italpress il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nel corso del talk "Informazione globale e made in Italy Quando l'eccellenza non ha frontiere" tenutosi a One William Street, sede newyorkese di Intesa San Paolo, in occasione dei 35 anni dell'agenzia di stampa Italpress. gm/mrv