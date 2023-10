35 anni Italpress, Salvaggio “Esportiamo l’eccellenza”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Ero qui a New York, è stata una bella coincidenza poter essere presente alla festa dei 35 anni dell'Italpress. Esportiamo l'eccellenza". Lo ha detto il comico palermitano Sasà Salvaggio, a New York in occasione della festa per i 35 anni dell'agenzia Italpress. gm/mrv