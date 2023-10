35 anni Italpress, Cucci “Un’avventura bellissima che dura da 23 anni”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Quella con Italpress è stata un'avventura bellissima che dura da 23 anni e che mi ha allungato la vita". Lo ha dichiarato il direttore editoriale dell'agenzia Italpress Italo Cucci a margine del talk "Informazione globale e made in Italy Quando l'eccellenza non ha frontiere" tenutosi a One William Street, sede newyorkese di Intesa San Paolo, in occasione dei 35 anni dell'agenzia di stampa Italpress. gm/mrv