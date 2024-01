2,5 milioni per l’inserimento lavorativo dei disabili

ROMA (ITALPRESS) - Due milioni e mezzo di euro per il reinserimento e l’integrazione occupazionale delle persone con disabilità da lavoro. A metterli a disposizione è un bando dell’Inail pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'obiettivo è promuovere la diffusione tra i datori di lavoro, i lavoratori e le persone in cerca di nuova occupazione di una cultura condivisa sulle tutele previste dall'ordinamento per garantire parità di diritti ai disabili. mgg/gsl