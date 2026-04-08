Zona industriale di Pratosardo, Cani: “Urgente superare il commissariamento”

NUORO (ITALPRESS) – L’assessore dell’Industria Emanuele Cani ha partecipato ieri a Nuoro a un incontro convocato dalla Camera di Commercio per analizzare la situazione e le prospettive di sviluppo della zona industriale di Pratosardo. Al confronto, moderato dal presidente della Camera di Commercio Agostino Cicalò, hanno preso parte e sono intervenuti il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, la consigliera della Provincia di Nuoro Annalisa Canova, il presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro Roberto Cesaraccio, il rappresentante del Consorzio Operatori Prato Sardo Giampiero Pittorra, l’assessore comunale alle Attività Produttive Giuseppe Mercuri e i rappresentanti delle associazioni di categoria.

“È assolutamente urgente superare la situazione di commissariamento della Zir di Pratosardo, così come le situazioni analoghe delle altre Zir, che hanno relegato questi spazi a terre di nessuno, al fine di poter garantire alle imprese che vi operano una governance adeguata e al passo con i tempi”, ha detto l’assessore Cani nel suo intervento. “Questo primo incontro è stato un’occasione importante per acquisire il punto di vista di tutti i soggetti convocati al tavolo, ai quali confermo la mia disponibilità a organizzare tutte le riunioni propedeutiche a stabilire con l’amministrazione comunale di Nuoro, con le associazioni di categoria e con gli operatori una posizione che ci possa portare a superare il commissariamento e a valutare un nuovo sistema di governance che sia in linea con le esigenze del territorio”, ha concluso l’assessore.

“L’incontro odierno è servito soprattutto a verificare le posizioni delle varie parti in causa di questo processo, che sono gli operatori economici ma anche le istituzioni”, ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio Cicaló. “Questo confronto – ha aggiunto – è indispensabile per trasmettere alle nostre imprese e ai nostri territori le informazioni necessarie per assumere le decisioni, un impegno nel quale chiediamo alla Regione di continuare a essere parte attiva, e noi come Camera di Commercio supporteremo tutto il dialogo all’interno di questo processo”.

“Una riunione molto importante” anche per il sindaco Fenu, “nel quale tutti gli attori coinvolti hanno potuto esprimere in maniera aperta quella che è la situazione, quelli che sono i rischi e quelle che sono le opportunità. Ora occorre andare avanti, come proposto dall’assessore Cani, mettendo sul piatto tutti i dati, le informazioni e i numeri senza i quali non si può prendere una decisione che abbia un senso compiuto”.

-Foto ufficio stampa Regione Sardegna-

(ITALPRESS).