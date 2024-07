ROMA (ITALPRESS) – Si chiama “Voce Sorgente” il nuovo live di Anna Oxa. Uno spettacolo unico e irripetibile: lo spettacolo dell’acqua, della voce che non passa due volte nello stesso canto. Ogni sera un evento unico e diverso dagli altri, sempre all’insegna della libertà e dell’autenticità. L’artista salirà sul palco seguendo il percorso naturale della necessità del canto, un’onda emotiva che coinvolgerà il pubblico con la sua arte del canto dell’anima”. Queste le date annunciate di “Voce Sorgente”, prodotto da Oxarte (Svizzera) e distribuito da Galileo Galilei Production TV (Roma): 12 luglio Castel Gandolfo (Roma), Lungolago Via Spiaggia del Lago; 26 luglio Paestum, Area Archeologica; 1 agosto Matera, Parco del Castello Tramontano; 3 agosto Carovigno (Brindisi), Arena 30 – 40; 5 agosto Otranto (Lecce); Fossato del Castello Aragonese; 12 agosto Pallagorio (Crotone), Campo sportivo; 21 agosto Pescina (L’Aquila), Piazza Duomo – Festival Siloniano; 31 agosto San Ferdinando di Puglia (Barletta Andria Trani), Piazza Costituzione.

Tutto nasce da una goccia, una nota d’acqua. Un canto d’acqua che è un continuo fare e un continuo fare a meno. E il canto crea il qui e l’ora, il luogo e il tempo. Crea smarrimenti e decisioni, pendenze e dislivelli, anse, mulinelli e salti, rapide e cascate, cambi di direzione e ostacoli che affronta per procedere. Così lo spettacolo, che stupirà il pubblico con emozioni inaspettate.

L’Arte non è intrattenimento ma coinvolgimento.

