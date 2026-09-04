Visita del Papa a Parigi, anche Athletica Vaticana alla 10km di domenica 6 settembre

ROMA (ITALPRESS) – Il cuore di Parigi sarà “pista” per una corsa speciale, tracciata per passare davanti a dieci chiese in 10 chilometri, per prepararsi spiritualmente al meglio per la visita del Papa in Francia del 25-28 settembre. Domenica 6 saranno in 5 mila, compresi quattro atleti di Athletica Vaticana che patrocina l’iniziativa, a dar vita al “Paris Églises Tour”, promosso da Holy Games, il programma sportivo della Chiesa di Francia nato per Olimpiadi e Paralimpiadi 2024.

Partenza alle 8.45 davanti alla chiesa di Santa Giovanna di Chantal dove, dallo scorso 8 marzo, c’è la cappella “Notre-Dame des sportifs”: nel quartiere Auteuil (XVI arrondissement), vicino a impianti sportivi storici come il Parco dei Principi, il Roland Garros, gli stadi Jean-Bouin e Pierre de Coubertin, l’ippodromo di Longchamp e il percorso della maratona parigina.

La cappella, anche con piccolo museo di cimeli sportivi, è già punto di riferimento per gli atleti, non solo francesi. L’arrivo della corsa è previsto davanti alla basilica del Sacro Cuore sulla collina di Montmartre dove, alle 11, sarà celebrata la Messa. Ecco le chiese che saranno accarezzate dai 5 mila partecipanti: Saint-François de Molitor, Notre-Dame-d’Auteuil, Notre-Dame-de-Grace de Passy, Saint-Pierre-de-Chaillot, Saint-Philippe-du-Roule, Saint-Augustin, Saint-André-de-l’Europe, Sainte-Rita de Paris e Saint-Pierre-de-Montmartre.

Al via ci saranno campioni di alto livello, anche paralimpici, amatori, famiglie, persone con disabilità fisiche e intellettivo-relazionali (previste le joellette) e tante realtà solidali, nello spirito dell’inclusione. È possibile anche semplicemente camminare su un percorso ridotto di 5 chilometri (partenza da Saint-Pierre-de-Chaillot). Ciascuno può percorrere le strade parigine al proprio passo, anche con lo stile che nessuno resti indietro da solo. Ci sarà chi, è stato già annunciato, coprirà i chilometri recitando il rosario.

Ci saranno la benedizione dei “pettorali” prima del via e la possibilità di scrivere e condividere intenzioni di preghiera. A ogni partecipante sarà donata la medaglia miracolosa, secondo la spiritualità mariana di rue de Bac. Ai vincitori delle gare maschile e femminile, come nelle precedenti tre edizioni, verrà consegnata in premio una maglietta di Athletica Vaticana. La gara, in realtà, era prevista lo scorso 31 maggio ma è stata annullata per la concomitanza di altri eventi. Lo spostamento della data consente ora di viverla anche come intensa preparazione spirituale alla visita di Papa Leone XIV.

-Foto ufficio stampa Athletica Vaticana-

(ITALPRESS).