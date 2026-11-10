Violenza sulle donne, Carollo “La comunicazione ha un peso, la rete è fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – Le parole possono raccontare una storia, ma possono anche cambiarne il destino e diventare strumenti di consapevolezza, ascolto e rinascita. Nella ventinovesima puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini intervista Francesca Carollo, giornalista, scrittrice e presidente dell’associazione Wall of Dolls, per affrontare un tema che riguarda l’intera società: la violenza sulle donne e la responsabilità di chi sceglie di raccontarla.

Un confronto che assume un significato particolare nel mese che conduce al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma che richiama un impegno necessario ogni giorno dell’anno. Dalla sua esperienza nella cronaca, Francesca ha maturato una convinzione precisa: il modo in cui raccontiamo la violenza può contribuire a contrastarla oppure, al contrario, a renderla ancora più difficile da riconoscere e denunciare. Ma la comunicazione può diventare anche uno strumento di rinascita. “Per me tutto parte dal mio lavoro nella cronaca, dai tanti casi che ho seguito, dal tanto male che ho assorbito”, racconta Francesca Carollo, autrice del libro “Non mi uccidi: storia di una donna che ce l’ha fatta”. Da lì la scelta di “trovare e trasformare in positivo”, raccontando e aiutando le vittime attraverso Wall of Dolls, la onlus fondata da Jo Squillo.

Al centro c’è il valore delle parole: “Le parole che noi usiamo nel raccontare tante storie e nell’approcciare alle donne hanno un peso”. Molte vittime, quando denunciano, si sentono dire dalle forze dell’ordine: “Vabbè, signora, magari suo marito era solo nervoso”. Frasi che, sottolinea, “sono un macigno per le donne che magari già non hanno il coraggio“.

Anche chi fa informazione ha una responsabilità: le notizie vanno date, ma “ci vuole un’attenzione particolare nel ricordare sempre che prima di tutto ci sono le vittime”. Bisogna evitare stereotipi ed errori “che possono offendere o sminuire chi non c’è più”. È un lavoro “molto delicato”, e quella cura, dice, “fa la differenza in chi racconta”.

Wall of Dolls nasce da un’usanza indiana, quella di appendere una bambola alla porta di ogni donna uccisa da chi diceva di amarla. I muri sono stati riproposti a Milano, Genova, Roma, Trieste, Portogruaro e in tanti piccoli comuni. Servono “per ricordare”, in una società in cui “muore una donna ogni tre giorni come vittima di femminicidio, e quindi spesso vengono dimenticate”.

Il libro è la storia di Moira, che ha vissuto dieci anni di violenza. “Una volta c’era una grande vergogna nelle donne”, osserva Carollo, ma “adesso quella vergogna è un pochino passata, anche grazie al tanto lavoro fatto”. Moira si è salvata pensando ai suoi figli e ha deciso di condividere il suo percorso: “Se io sono rimasta qui c’è un motivo: devo aiutare le altre donne”.

Quanto al racconto, Carollo spiega che “non è un libro triste”, ma “un libro che ti dà grandi emozioni”, e che l’autrice ha provato “molta rabbia, molta indignazione”, sentimenti che secondo lei proverà anche il lettore.

Su Moira aggiunge: “Mi ha colpito perché aveva questa luce” ma “si può vivere di nuovo una vita ancora più bella di quella da cui eri partita”. Fondamentale la prevenzione nelle scuole: “Parlare con i giovani è fondamentale”, dice Carollo, e “gli studenti, alla fine, sono i più attenti”.

Spesso, dopo le testimonianze, qualcuno si fa avanti per raccontare un problema. “Solo così quelli che sono dei potenziali bulli oggi non diventeranno dei violenti domani”. Decisivo anche il ruolo della rete: l’associazione offre psicologhe e avvocati e collabora con le forze dell’ordine, perché gli uomini violenti, che lei e Moira hanno ribattezzato “vampiri di energia”, puntano sull’isolamento: “Ti tolgono tutte le amiche, ti tolgono il controllo dei tuoi dispositivi, quindi tu resti sola“.

Per questo “bisogna parlare anche banalmente con un amico, un vicino di casa, con chiunque”: già questo “è un piccolo passo alla consapevolezza”. E se non si riesce a denunciare subito, “non importa“: “Non sempre ce la fai subito, ma se tu hai qualcuno che ti ascolta, ti costruisce una rete, allora così ce la puoi fare”.

In vista del 25 novembre sono previste manifestazioni in tutta Italia, nelle città dove ci sono i muri, e nuovi incontri nelle scuole. Il 21 novembre Wall of Dolls sarà a Genova per la presentazione del libro alla Mondadori, con un pomeriggio di attività.

-Foto Italpress-

(ITALPRESS).