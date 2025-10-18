Verstappen vince la sprint di Austin, disastro McLaren

Mandatory Credit: Photo by Eric Alonso/DPPI/Shutterstock (15547210q) 01 VERSTAPPEN Max (nld), Red Bull Racing RB21, action during the 2025 Formula 1 United States Grand Prix, 19th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from October 17 to 19, 2025 on the Circuit of the Americas, in Austin, Texas, United States of America F1 - UNITED STATES GRAND PRIX 2025, Austin, United States - 18 Oct 2025

AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Max Verstappen si prende la sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1 in programma sul circuito di Austin, e si rilancia ulteriormente nella corsa al titolo. Il pilota olandese della Red Bull capitalizza la pole position conquistata ieri e regola George Russell (Mercedes) dopo anche un breve e intenso corpo a corpo. Ma Verstappen, soprattutto, guadagna altri otto punti sulle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, usciti di scena alla prima curva in un incidente che ha coinvolto anche Nico Hulkenberg (Kick Sauber) ma giudicato incidente di gara dai commissari. A completare il podio è Carlos Sainz (Williams), mentre le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc chiudono in quarta e quinta posizione. A punti anche Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) e Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE