AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Max Verstappen si prende la sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1 in programma sul circuito di Austin, e si rilancia ulteriormente nella corsa al titolo. Il pilota olandese della Red Bull capitalizza la pole position conquistata ieri e regola George Russell (Mercedes) dopo anche un breve e intenso corpo a corpo. Ma Verstappen, soprattutto, guadagna altri otto punti sulle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, usciti di scena alla prima curva in un incidente che ha coinvolto anche Nico Hulkenberg (Kick Sauber) ma giudicato incidente di gara dai commissari. A completare il podio è Carlos Sainz (Williams), mentre le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc chiudono in quarta e quinta posizione. A punti anche Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) e Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]