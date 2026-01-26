Verstappen al vodcast “Box Box Box” di Pirelli “Mi chiedo dove migliorare anche quando vinco”

ROMA (ITALPRESS) – La seconda edizione del vodcast “Box Box Box”, realizzato da Pirelli e condotto dal giornalista Tom Clarkson, accompagna i tifosi verso l’inizio della stagione 2026 di Formula 1. Registrato nel corso dello scorso anno e articolato in tre episodi, il video podcast offre un racconto approfondito dei protagonisti del massimo campionato, prima che questo prenda ufficialmente il via a Melbourne, a partire proprio dai piloti. Apre infatti la prima puntata, pubblicata oggi sul canale Youtube e Spotify di Pirelli, l’intervista al quattro volte campione del mondo Max Verstappen. L’alfiere della Red Bull parla non solo della sua esperienza in F1 ma anche dei suoi altri numerosi impegni. Tra questi, quello di driver coach, attraverso il quale trasmette la propria costante ricerca della perfezione ai giovani piloti del suo vivaio: “Cerco sempre di spiegare che se anche sono contenti di loro stessi e hanno concluso un buon fine settimana di gara, devono analizzare ciò che avrebbero potuto fare meglio. Anche quando io vinco una gara di F1, mi domando sempre se qualche cambiamento avrebbe potuto fare la differenza. Non smetti mai di imparare. Di fatto, vuoi sempre migliorare”. Nello stesso episodio, della durata di circa un’ora, Clarkson intervista anche Pierre Gasly e Kimi Antonelli.

Il pilota Alpine racconta cosa veramente lo attrae della Formula 1: “È l’adrenalina che senti appena ti metti al volante. Non c’è nulla come le sensazioni che provi guidando a quelle velocità, così vicino all’asfalto e spingendo l’auto al limite. E la concentrazione che tutto ciò richiede. Quando le luci del semaforo si spengono, per un’ora e mezza niente ti passa per la testa. Sei talmente concentrato che è come se fossi trasportato in un’altra dimensione”. Il giovane pilota Mercedes ha invece ricordato la prima volta in cui è entrato in una monoposto di F1: “Ho amato quel momento. Avevo la pelle d’oca. Tremavo, solo sentendo la potenza e la deportanza della macchina. È stata un’esperienza incredibile”. Antonelli ha anche scherzato sul suo essere superstizioso: “Ho la mia routine. Prima di entrare in auto, faccio sempre gli stessi esercizi, nello stesso ordine, per scaldarmi. Ascolto le stesse canzoni, in una sequenza precisa, e anche quando salgo in macchina, lo faccio sempre dalla stessa parte”. La puntata, che affronta temi legati allo sport, alla passione e alla sicurezza, prosegue con le interviste dei team principal Fred Vasseur (Scuderia Ferrari) e Ayao Komatsu (Haas). Infine, Aldo Costa, oggi Direttore Tecnico di Dallara, ricorda le sue esperienze come Direttore Tecnico in Ferrari (2008-2011) e Mercedes (2011-2019).

