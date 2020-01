VERONA, JURIC FRENA L’ENTUSIASMO “EUROPA? PENSIAMO SOLO ALLA SALVEZZA”

VERONA (ITALPRESS) – “L’Europa? Non ci penso, raggiungiamo prima la salvezza. Dobbiamo pensare solo a questo perché credo sarà ancora dura”. Ivan Juric mantiene i piedi per terra dopo un grande girone d’andata del suo Verona, vittorioso anche contro il Genoa per 2-1 e a -4 dal sesto posto con una partita da recuperare. Tra i protagonisti dell’ottima prima parte di campionato c’è il classe 2000 Kumbulla, sotto la lente di ingrandimento al Bentegodi anche di osservatori esteri: “Siamo tranquilli, non andrà da nessuna parte – ha ribadito ai microfoni di Sky Sport – Sta crescendo e ha grandi margini di miglioramento. Deve restare sereno ma lo farà perché è un ragazzo molto serio”.

(ITALPRESS).