VENEZIA (ITALPRESS) – La musica sarà la protagonista dell’estate in città. Dopo i già annunciati concerti di Piazza San Marco con i Pooh, il Volo e Umberto Tozzi, oltre che la riconferma della Fenice, a giugno il Parco Albanese-Bissuola si trasformerà in un teatro a cielo aperto, grazie al Settore Cultura del Comune di Venezia che porterà in città rassegne musicali di qualità.

In arrivo a Mestre Roberto Vecchioni, Max Gazzè con l’orchestra Casadei, Willie Peyote e Carmen Consoli che faranno tappa con i loro tour rispettivamente il 5, 6, 7 e il 10 giugno. I concerti si svolgeranno nell’area che si trova tra il Teatro del Parco e la piscina. I biglietti, disponibili nei circuiti di vendita online, hanno un costo di 20 euro per ciascun appuntamento.

Ma anche l’autunno sarà protagonista di due grandi appuntamenti musicali: a solcare il palco del Teatro Toniolo saranno, il 16 novembre prossimo, la nota cantante Malika Ayane che porterà il suo tour nei teatri italiani, anticipata il 5 novembre il cantautore Diodato, reduce dal successo a Sanremo. Per entrambi i concerti i biglietti sono già disponibili nei circuiti di vendita online.

