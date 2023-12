VENEZIA (ITALPRESS) – “Ancora una volta, nell’aula del Consiglio regionale del Veneto, un comportamento inaccettabile dall’Assessora Donazzan. Oggi, durante la discussione di due interrogazioni nelle quali chiedevo chiarimenti alla Giunta sull’accorpamento degli istituti e i posti letti per gli studenti universitari, l’Assessora ha dimostrato tutta la mancanza di rispetto nei confronti del Consiglio regionale e del ruolo delle minoranze”. E’ quanto dichiara la consigliera regionale Elena Ostanel (Il Veneto che Vogliamo), in merito alla discussione odierna in Aula. “Mentre stavo replicando alle risposte che ritenevo insufficienti, – commenta Ostanel – l’Assessora Donazzan è uscita dall’aula senza alcun rispetto. Prima le avevo già chiesto a microfono la decenza di non ridere mentre intervenivo e di ascoltare. Rispetto che non deve tanto a me quanto agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico, per gli accorpamenti delle scuole fatte senza alcuna condivisione e per il diritto allo studio che in questa Regione è costantemente negato. Non basta un semplice richiamo alla Giunta, ho chiesto al Presidente Ciambetti di chiedere formalmente all’Assessora Donazzan di rispettare i lavori del Consiglio regionale e di invitarla ad ascoltare chi educatamente svolge il suo lavoro in aula; o forse anche i Consiglieri regionali di minoranza per l’Assessora non sono degni di ascolto, proprio come le rappresentanze studentesche che non ha ancora voluto incontrare?”, conclude Elena Ostanel.(ITALPRESS).

