VENEZIA (ITALPRESS) – “Venerdì 8 marzo: la Giornata internazionale della donna ci deve ricordare quanto serva ancora l’impegno di tutti perchè l’universo femminile viva in una condizione di autentico rispetto e parità di genere”. Tomas Piccinini, presidente del gruppo Veneta Autonomia, interviene sulla ricorrenza internazionale “Individuata in questa data dalle Nazioni Unite nel 1977 nel corso di un’Assemblea generale. Basta scorrere qualunque fonte storica, cartacea, enciclopedica o virtuale come wikipedia, solo per citare la più nota, per capire quanto sia stato lungo, faticoso e difficile il percorso compiuto dalle donne per vedere affermati i propri diritti e non essere più discriminate per il solo fatto di essere, appunto, donne”.

(ITALPRESS) – (SEGUE).

