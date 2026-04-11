ROMA (ITALPRESS) – Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato a Islamabad, in Pakistan, dove si terranno i negoziati tra Usa e Iran dopo sei settimane di conflitto. Vance guida la delegazione statunitense, composta, tra gli altri dall’inviato speciale Steve Witkoff e da Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump. La delegazione iraniana, guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, era arrivata ieri sera.

SMENTITO LO SBLOCCO DEI BENI IRANIANI CONGELATI

Gli Stati Uniti non hanno acconsentito allo sblocco di alcun bene iraniano congelato. Lo ha riferito un alto funzionario statunitense alla CBS, smentendo le precedenti notizie diffuse dai media. Il vicepresidente Usa J.D. Vance ha avuto un incontro bilaterale con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, ma i negoziati non sono ancora iniziati e non sono stati discussi accordi.

LA DELEGAZIONE IRANIANA INCONTRA IL PRIMO MINISTRO DEL PAKISTAN

Secondo quanto riporta l’agenzia iraniana Tasnim, la delegazione iraniana a Islamabad, guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf e che comprende anche, tra gli altri, il ministro degli Esteri Abbas Araqchi, ha incontrato il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. In precedenza la delegazione iraniana aveva incontrato i vertici militari del Pakistan, paese mediatore nei colloqui con gli Stati Uniti per la fine della guerra in Medio Oriente che va avanti ormai da sei settimane. Sempre secondo Tasnim, negli incontri odierni la delegazione iraniana intende valutare la posizione degli Stati Uniti e il rispetto degli impegni assunti, dopodiché verrà presa una decisione in merito ai negoziati con gli Stati Uniti.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).