BOLZANO (ITALPRESS) – San Candido, suggestiva località dell’Alta Pusteria in Alto Adige, a circa 1.175 metri di altitudine, è una rinomata meta turistica incastonata nelle Dolomiti ed è parte del comprensorio 3 Cime Dolomiti. L’inverno a San Candido e le Tre Cime offre solo il meglio di una vacanza sulla neve: il paesaggio è un incanto e accoglie gli ospiti con un’ampia scelta di attività ed esperienze. Il comprensorio sciistico propone agli sciatori oltre 100 km di piste. Con la sua aria cittadina, anche il paese invita a girare per le sue vie, facendo shopping e a partecipare a eventi e manifestazioni. Nel cuore di San Candido, lo Sporthotel Tyrol, 4 stelle, è ideale per chi desidera trascorrere una vacanza in montagna. L’albergo è il teatro di rigeneranti vacanze a misura di famiglia e di coppia grazie alle offerte invernali tra sport sulla neve, ciaspolate nei boschi innevati, momenti di puro relax nell’area wellness e attività per tutta la famiglia, immersi in paesaggi alpini spettacolari e nell’aria di montagna cristallina. Tutti i pacchetti includono comfort esclusivi come la Borsa Wellness, l’accesso al mondo Wellness & Relax, l’Alto Adige Guest Pass. Le offerte spaziano dall’Infrasettimanale inverno, ideale per una pausa rigenerante lontano dalla folla, alle settimane speciali come Cristallo di neve o Prima Neve. Gli appassionati di sci possono approfittare delle vantaggiose offerte Sci & Sole Primavera e dei Dolomiti Spring Days, mentre gli amanti dello sci di fondo troveranno condizioni ideali nella terra delle 3 Cime. Per chi cerca un’esperienza ancora più completa, non mancano proposte tematiche come Winter & Yoga fun con Elena Ferraris o il pacchetto Inverno senza auto, perfetto per una vacanza sostenibile tra natura e benessere.

