ROMA (ITALPRESS) – Alle 19 di oggi si sono chiusi i seggi in Ungheria. Alla consultazione è stata registrata un’affluenza vicina ai livelli record: alle 18.30 aveva votato il 77,8% degli aventi diritto.

Dopo oltre 16 anni al potere, il premier Viktor Orban affronta una sfida che appare, per la prima volta, realmente aperta, incalzato dall’opposizione guidata da Peter Magyar, leader del partito Tisza e protagonista di una rapida ascesa politica.

“Il regime sta vivendo le sue ultime ore, ci troviamo alle porte di un cambiamento di sistema. Attraversiamolo! Rimaniamo tutti sereni e di buon umore: il tempo gioca a nostro favore! Dio benedica l’Ungheria!”, scrive su X Péter Magyar.

Il voto coinvolge un corpo elettorale di circa 8 milioni di cittadini, a fronte di una popolazione complessiva di poco inferiore ai 10 milioni di abitanti.

Gli elettori sono chiamati a rinnovare i 199 seggi dell’Assemblea nazionale, di cui 106 assegnati tramite collegi uninominali e 93 con sistema proporzionale su lista nazionale.

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