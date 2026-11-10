Urbanistica Milano, la Procura chiede l’archiviazione per Sala e per la Commissione paesaggio

MILANO (ITALPRESS) – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha depositato la richiesta di archiviazione per il procedimento relativo all’attività della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano e ai rapporti professionali nel settore urbanistico e immobiliare. La decisione spetterà ora al Giudice per le indagini preliminari (GIP), trattandosi di una richiesta che non costituisce un provvedimento definitivo.

La determinazione è stata assunta, ritenendo che gli elementi raccolti all’esito del procedimento cautelare non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna. Nel dettaglio della valutazione, la sussistenza del reato di falso strumentale è stata esclusa, mentre per le ipotesi di corruzione è stata rilevata l’inesistenza di una prova idonea a sostenere l’accusa.

La Procura evidenzia che aspetti quali conflitti di interessi, omissioni degli obblighi di astensione, relazioni economico-professionali tra membri della Commissione ed operatori edilizi, unitamente a criticità nelle procedure urbanistiche, pur costituendo significative anomalie, non sono sufficienti a dimostrare lo standard probatorio richiesto per un nesso tra le utilità corrisposte e l’esercizio della funzione pubblica.

Con riguardo infine alle contestazioni di induzione a dare o promettere indebita utilità formulate nei confronti del sindaco di Milano Giuseppe Sala, i magistrati hanno seguito le indicazioni del GIP e del Tribunale del Riesame circa l’assenza di un quadro probatorio idoneo a sostenere l’accusa in giudizio.

SALA “FATTO MIO DOVERE, DIFFICILE IMMAGINARE AMAREZZA”

“È difficile, per chi non vive direttamente queste situazioni, immaginare l’amarezza che lasciano, soprattutto quando si è consapevoli di aver fatto soltanto il proprio dovere. Ma chi si dedica all’interesse pubblico deve, purtroppo, essere pronto a pagare questo prezzo”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala a proposito della richiesta di archiviazione nei suoi confronti nell’ambito dell’inchiesta sull’Urbanistica a Milano.

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