‘In Humanitas, accanto ai trattamenti tradizionali per la cura del tumore del seno nelle fasi precoci e avanzate di malattia, esistono trattamenti innovativi che sfruttano nuovi farmaci in sviluppo clinico, tra cui i nuovi anticorpi-farmaco-coniugati (ADC) – spiega il professor Alberto Zambelli, responsabile Oncologia Senologica IRCCS Istituto Clinico Humanitas e docente di Humanitas University -. Questa classe di farmaci costituisce un avanzamento rilevante nelle opzioni di cura per il tumore al seno ed è il risultato della coniugazione farmacologica tra chemioterapia e anticorpi monoclonali diretti contro bersagli cellulari selezionati. Questi farmaci di coniugazione (ADC) consentono trattamenti più mirati e più efficaci rispetto alla sola chemio classica o alla sola immunoterapia, e contribuiscono ad una sempre più attiva Medicina di precisione. I risultati sino ad oggi osservati con i nuovi ADC, soprattutto nell’ambito della malattia metastatica, sono così rilevanti da porre questa nuova classe di farmaci come opzione di scelta per molte pazienti affette da malattia mammaria in fase avanzata, laddove sono fallite le cure precedenti. In Humanitas sono attivamente in corso studi per incorporare i nuovi ADC anche nelle fasi più precoci di malattià.

(ITALPRESS) – (SEGUE).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com