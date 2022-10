‘Uno studio di ricerca evidence-based in partenza in Humanitas ha l’obiettivo di dimostrare come l’utilizzo della mammografia con mezzo di contrasto iodato, effettuata contestualmente alla mammografia di follow-up nelle donne operate per cancro al seno, aumenti la capacità di identificare recidive rispetto alla mammografia classica e all’ecografia al seno – racconta la dottoressa Daniela Bernardi, responsabile della Radiologia Senologica e Screening IRCCS Istituto Clinico Humanitas -. Le donne operate e guarite hanno infatti un rischio aumentato rispetto alla popolazione generale perchè al rischio di recidiva al seno operato si associa quello di nuova possibile insorgenza in quello sano. Lo studio, che prevede l’arruolamento di donne operate e in follow-up senologico a partire dal mese di dicembre, ha l’obiettivo di valutare l’efficacia della mammografia con mezzo di contrasto come strumento di prevenzione secondaria del cancro del senò.

