LONDRA (ITALPRESS) – Boris Johnson ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro del Regno Unito durante una conferenza stampa a Downing Street. “Serve un nuovo leader”, ha detto. Johnson si è detto “profondamente dispiaciuto di non essere riuscito a convincere Parlamento e il Partito conservatore a portare termine progetti iniziati”. “Voglio dire a milioni di persone che hanno votato per noi nel 2019, grazie per il mandato eccezionale che ci avete concesso. E’ stata la piu’ ampia maggioranza di stampo conservatore”.

-foto agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

