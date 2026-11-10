Ucraina, Tajani “Firma Giorgetti su aiuti appena tornerà, non esiste nessun caso”

Roma, Camera dei deputati comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio Europeo, nella foto Antonio Tajani

ROMA (ITALPRESS) – “Il documento sull’invio di aiuti all’Ucraina è già classificato e firmato da Crosetto e da me. Giorgetti è favorevole al provvedimento: ieri era a Bruxelles e non poteva firmare di persona, ma lo farà appena tornerà a Roma, non esiste nessun caso”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Radio Anch’io. “Prima di inviare il pacchetto il governo informerà il parlamento, cosa che faremo oggi io e Crosetto: continuiamo a sostenere l’Ucraina nella speranza che gli accordi di pace arrivino quanto prima”, continua Tajani. (ITALPRESS)

Foto: Ipa Agency

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