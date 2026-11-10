Ucraina, Crosetto “Per il pacchetto aiuti la procedura non cambia”

ROMA (ITALPRESS) - "È una linea che non ha scelto il ministro, sto solo interpretando una scelta, tra l'altro, che è precedente a questo esecutivo, perché ricordo che stiamo utilizzando lo stesso sistema che è stato individuato dal governo Draghi, sostenuto da Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, la Lega stessa". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della presentazione del "Calendario Difesa 2027" parlando del pacchetto di aiuti per l'Ucraina. xc3/sat/azn