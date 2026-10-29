Trasporto aereo, pubblicato il bando “Nuove Rotte”: oltre 11,4 milioni di euro per potenziare i collegamenti

CAGLIARI (ITALPRESS) – È stato pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE) la nuova edizione del bando “Nuove Rotte” della Regione Sardegna, destinato a sostenere l’avvio di nuovi collegamenti aerei da e per gli aeroporti di Cagliari-Elmas, Olbia Costa Smeralda e Alghero-Fertilia. Con la pubblicazione europea si apre ufficialmente la possibilità per le compagnie aeree di partecipare alla procedura, che mette a disposizione oltre 11,4 milioni di euro per le annualità 2027 e 2028.

Il nuovo avviso recepisce le direttive approvate dalla Giunta regionale nei mesi di agosto e settembre e introduce importanti elementi di novità rispetto alla precedente formulazione, con l’obiettivo di rendere la misura più attrattiva per i vettori, semplificare le procedure e favorire l’attivazione di nuovi collegamenti.

“Con la pubblicazione del nuovo bando compiamo un altro passo concreto nella strategia di rafforzamento della connettività aerea della Sardegna”, dichiara l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca. Abbiamo ascoltato le esigenze manifestate dalle compagnie e lavorato per costruire uno strumento più flessibile, semplice e capace di adattarsi alle dinamiche del mercato. L’obiettivo è creare le condizioni perché i vettori possano investire su nuove rotte, ampliando le opportunità di collegamento per i cittadini e contribuendo alla crescita economica e turistica dell’Isola”.

La principale novità riguarda l’eliminazione dell’elenco predefinito delle rotte ammissibili. Saranno infatti le compagnie aeree a individuare e proporre i nuovi collegamenti sui quali intendono investire, senza dover scegliere tra destinazioni precedentemente selezionate dall’Amministrazione regionale.

“È un cambiamento significativo rispetto al passato”, sottolinea Manca. “Lasciamo maggiore libertà di iniziativa ai vettori, che conoscono le potenzialità commerciali delle diverse destinazioni e possono proporre collegamenti coerenti con i propri programmi di sviluppo. La Regione mette a disposizione le risorse e definisce le condizioni per sostenere questi investimenti, nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato”.

Tra le innovazioni introdotte figurano anche la semplificazione delle procedure istruttorie e l’apertura di più finestre temporali per la presentazione delle candidature, così da offrire alle compagnie maggiori opportunità di partecipazione. La valutazione comparativa delle proposte sarà necessaria soltanto in presenza di più candidature sulla stessa rotta oppure qualora le richieste di finanziamento superino le risorse disponibili.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 11.409.423,14 euro, di cui 6.164.852,51 euro per il 2027 e 5.244.570,63 euro per il 2028. Gli incentivi, previsti nell’ambito del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea, potranno coprire fino al 50% dei diritti aeroportuali relativi ai nuovi collegamenti, per un periodo massimo di due anni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa europea.

La prima finestra per la presentazione delle manifestazioni di interesse resterà aperta per 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella GUUE, quindi fino al 28 novembre. Le eventuali successive finestre saranno comunicate attraverso il sito istituzionale della Regione, in relazione alle risorse ancora disponibili.

-Foto Regione Sardegna-

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