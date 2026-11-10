Transizione digitale, la Regione Liguria vince il Premio Nazionale per le competenze digitali 2026

GENOVA (ITALPRESS) – Regione Liguria conquista il primo posto al Premio Nazionale per le Competenze Digitali 2026 nella categoria “Facilitazione digitale” con il progetto “Punto Digitale Facile: rete di servizi di facilitazione digitale”, realizzato dalla struttura informatica regionale in collaborazione con Liguria Digitale.

Il riconoscimento, assegnato nell’ambito della terza edizione dell’iniziativa promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, premia l’impegno della Liguria nel rendere le tecnologie più accessibili ai cittadini e contrastare il divario digitale.

“Questo premio rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che Regione Liguria sta portando avanti per rendere la digitalizzazione un’opportunità concreta e accessibile a tutti – dichiara l’assessore regionale alla Transizione digitale e Informatica Luca Lombardi – Vogliamo che ogni cittadino, indipendentemente dall’età o dal luogo in cui vive, possa accedere con maggiore autonomia ai servizi digitali. Questo risultato conferma il valore di un progetto che mette al centro le persone e i loro bisogni quotidiani”.

Finanziato attraverso la misura 1.7.2 del PNRR, il progetto si sviluppa attraverso una rete di sportelli sul territorio ligure, dove i cittadini possono ricevere gratuitamente assistenza e formazione nell’utilizzo di computer, smartphone e servizi online, dall’identità digitale all’accesso alla pubblica amministrazione, fino alle prenotazioni sanitarie e alla sicurezza informatica.

“È un risultato frutto della collaborazione tra Regione Liguria, Liguria Digitale e tutte le realtà coinvolte nella rete territoriale – conclude Lombardi – Un ringraziamento particolare alla struttura regionale e a Liguria Digitale per il lavoro svolto. Investire nelle competenze digitali significa semplificare la vita quotidiana, avvicinare i servizi pubblici ai cittadini e favorire una maggiore inclusione. Vogliamo continuare su questa strada, perché l’innovazione sia davvero alla portata di tutti”.

-Foto

(ITALPRESS).