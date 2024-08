MARSIGLIA (FRANCIA) (ITALPRESS) – E’ in arrivo da Marsiglia un’altra medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici. Ruggero Tita e Caterina Banti, già oro tre anni fa a Tokyo, sono sicuri di salire di nuovo sul podio nella classe Nacra 17. Resta solo da capire il colore della medaglia, se oro o argento. Dopo la squalifica nella decima regata – la prima odierna -, i due azzurri hanno colto un quinto e un secondo posto, restando in testa alla classifica con 27 punti, con 14 lunghezze di vantaggio sul duo argentino composto da Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco. Nella medal race di domani – fissata per le 14.43, vento permettendo – basterebbe un settimo posto per essere certi del metallo più prezioso.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

