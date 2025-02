SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Così come accaduto lo scorso anno, nella seconda giornata di prove ufficiali della Formula 1, in corso di svolgimento sul circuito di Sakhir, in Bahrain, il pilota più veloce è stato Carlos Sainz. L’unica differenza, peraltro assolutamente sostanziale, ha riguardato la vettura guidata dal pilota spagnolo: nel 2024 era una Ferrari, quest’anno una Williams. Sainz ha ottenuto il suo miglior tempo al 63esimo dei 127 giri percorsi, quando usava un set di C3: 1’29″348 il crono di oggi, 573 millesimi più rapido di quello stabilito dodici mesi fa. Alle spalle di Sainz, che ha chiuso oggi la sua partecipazione ai test visto che domani al volante della Williams ci sarà per tutta la giornata il compagno di squadra Alex Albon, si sono piazzati i due piloti della Ferrari, alternatisi alla guida della SF-25. Lewis Hamilton ha preceduto Charles Leclerc di appena 52 millesimi – 1’29″379 per l’inglese, 1’29″431 per il monegasco – che hanno ottenuto la loro miglior prestazione usando anch’essi un set di C3. Anche la giornata odierna è stata caratterizzata da temperature basse (oscillanti fra i 13 e i 18 °C) decisamente inusuali per il Bahrain e ha fatto la sua comparsa la pioggia, tanto da far rimanere a lungo nei box i 18 piloti scesi in pista oggi (non hanno girato Verstappen e Albon). L’unica eccezione è stato Ocon, che con la sua Haas ha riportato un set di Intermedie sull’asfalto di Sakhir per la prima volta dai test dell’aprile 2017 (Ricciardo con la Red Bull): peraltro il pilota francese ha effettuato solamente tre prove di partenza. Da un punto di vista delle gomme è stata una giornata caratterizzata ancora una volta dall’utilizzo della C3, anche se in misura minore rispetto a ieri: dei 1258 giri percorsi il 60,97% (767) è stato completato con questa mescola. Oggi ha fatto il debutto stagionale, oltre alla Intermedia, anche la C4, usata peraltro solamente per 30 giri da Hulkenberg (Sauber), Sainz e Leclerc. Le altre mescole impiegate sono state C2 (238 giri, 18,92%) e C1 (210 giri, 16,69%). Il maggior equilibrio di utilizzo delle tre mescole più dure rispetto a ieri è stato principalmente dovuto alle diverse simulazioni di gara o, comunque, ai long run effettuati da quasi tutti i piloti. Il pilota che ha percorso più giri è stato Sainz (127) mentre lo stint più lungo è stato completato dal giapponese Yuki Tsunoda (25 giri consecutivi percorsi con un set di C1 alla guida di una Racing Bull). La terza e ultima giornata di test inizierà domani mattina alle ore 10 ora locale e si concluderà alle 19, con una sosta obbligatoria fra le 14 e le 15.

