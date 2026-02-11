Test Bahrain 2026, nella prima giornata la mescola C3 impiegata per il 53% dei giri

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Lando Norris (McLaren) ha concluso la prima giornata di test a Sakhir al comando della classifica dei tempi. Oggi è stato il primo dei sei giorni di test pre-stagionali che i team svolgeranno in Bahrain prima della gara inaugurale della stagione a Melbourne, il prossimo 8 marzo.

In pista sono scesi 18 piloti, con temperature ambientali comprese tra 25 e 32°C, valori nettamente più alti rispetto allo scorso anno a Manama, quando la colonnina di mercurio non aveva superato i 15°C. L’asfalto ha registrato invece una minima di 25°C e una massima di 43°C.

Nel corso delle otto ore di attività in pista sono stati percorsi complessivamente 6.183 chilometri. In questa prima tranche di test (la seconda è prevista la prossima settimana) le squadre possono utilizzare soltanto le tre mescole slick più dure della gamma Pirelli (C1, C2 e C3), le più adatte per le caratteristiche del circuito, oltre a un set di Intermedie in caso di pista bagnata. La mescola C3 è stata impiegata per il 53% dei giri, pari a 603 tornate e 3.262 km. La C2 è stata utilizzata per 382 giri (2067 km), pari al 33%, mentre la C1 ha coperto 156 giri (844 km), equivalenti al 14%.

Il set di Intermedie è stato montato solo da Esteban Ocon (Haas) per i due installation lap all’inizio delle sessioni. Nel complesso sono stati utilizzati 11 set di C1, 29 set di C2 e 40 set di C3. Il pilota che ha percorso più giri con la mescola più dura in un solo run (30 in totale) è stato Sergio Perez (Cadillac).

Gli stint più lunghi con C2 e C3 sono stati completati rispettivamente da Max Verstappen (31 giri) e Esteban Ocon (25 giri). Nei primi dieci posti della classifica tempi figurano otto squadre. Norris ha chiuso in 1:34.669, miglior tempo di giornata ottenuto con la C2. Alle sue spalle, sulla mescola più morbida C3, Max Verstappen (Red Bull) a +0,129s e Charles Leclerc (Ferrari) a +0,521s. Il giro più rapido con la C1 è stato sempre dell’olandese in 1:35.631. Non hanno girato in pista Isack Hadjar (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls) e Ollie Bearman (Haas). I test proseguiranno domani e venerdì, sempre dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19, ora locale.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

(ITALPRESS).