ROMA (ITALPRESS) – Mattia Bellucci supera il primo turno nelle qualificazioni del singolare maschile degli Us Open, quarta prova

stagionale del Grande Slam, in scena sul cemento di New York.

Il tennista 23enne, numero 102 del mondo, ha battuto lo statunitense Aidan Mayo, 21 anni e numero 291 Atp, in due set con il punteggio di 6-2 7-5. Al secondo turno Bellucci affronterà l’argentino Federico Agustin Gomez. Si ferma, invece, Matteo Gigante, sconfitto in due set dal colombiano Daniel Elahi Galan. 7-6 (7) 6-4.

