TORINO (ITALPRESS) – Iren ha inaugurato il nuovo impianto di accumulo del calore e solare termico di Mirafiori Nord, nell’area precedentemente occupata dalla vecchia centrale termoelettrica. Il nuovo impianto, oltre a collegare tre dorsali della rete di teleriscaldamento di Torino, alimenta una significativa area del quartiere Mirafiori Nord. La struttura è stata realizzata in cinque anni (compresa la demolizione della vecchia centrale) grazie a un investimento complessivo di 46 milioni, 10 per l’impianto e 36 per la rete. Il sito è composto da diversi sistemi integrati: un sistema di accumulo di calore composto da tre serbatoi per un volume complessivo di circa 2.500 metri cubi; una stazione di pompaggio; un sistema solare termico con una potenza nominale pari a 411 kW; un impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell’edificio con potenza nominale pari a 45 kWp.

Il sito, grazie all’integrazione dei sistemi di accumulo con i sistemi di produzione da fonti rinnovabili, rappresenta un esempio di piena sostenibilità ed evita ogni anno emissioni in atmosfera di circa 8.000 tonnellate di CO2.

La realizzazione del nuovo impianto di Mirafiori Nord rientra nell’importante progetto di sviluppo del teleriscaldamento destinato ai territori in cui opera il Gruppo e inserito nel Piano Industriale Iren al 2030, che prevede un totale di 835 milioni di investimenti. Di questi, 610 milioni sono destinati all’area metropolitana di Torino.

(ITALPRESS).

