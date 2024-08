PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Altra colica renale nella notte per Gianmarco Tamberi dopo quella accusata nei giorni scorsi che hanno rischiato di far saltare i Giochi Olimpici di Parigi 2024 al campione in carica. A comunicarlo è stato lo stesso saltatore azzurro: “E’ tutto finito… Ci ho sperato fino all’ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo. Ho ricevuto un sostegno e un affetto cosi grande da parte di tutti voi che mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo problema, ma evidentemente doveva andare così… Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un’altra colica renale”, ha annunciato il campione olimpico e mondiale in carica su Instagram. “Sono passate 5 ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell’infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui. Sono senza parole, mi dispiace davvero da morire”, ha aggiunto il marchigiano delle Fiamme Oro. Tamberi ha annunciato che comunque dovrebbe scendere in pedana per la finale: “Scenderò in pedana comunque questa sera? Sì, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare…”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]