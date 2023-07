“Possiamo ritenerci soddisfatti di come si sono comportati i pneumatici in questa prima giornata di gare – ha detto il direttore Racing Moto Pirelli, Giorgio Barbier -. Indubbiamente le temperature dell’asfalto molto elevate e prossime ai 60 gradi Celsius non hanno aiutato con l’aderenza e questo spiega anche i tempi sul giro più elevati rispetto al 2019, l’ultimo anno in cui abbiamo corso qui, quando le temperature dell’asfalto erano state nettamente inferiori, intorno ai 28 gradi. Con il caldo, infatti, l’asfalto perde molto del suo grip naturale ed è quindi importante riuscire a compensare questa carenza con soluzioni morbide in grado di “penetrare” al meglio la superficie. In tal senso, in Superbike sia la posteriore SCX di gamma che quella di sviluppo B0800 si sono comportate egregiamente, senza sostanziali differenze di prestazioni tra una soluzione e l’altra. Anche per quanto riguarda l’anteriore, tanto chi ha scelto la SC1 quanto chi ha preferito la SC0 ha ottenuto risultati prestazionali molto simili, come dimostrano anche i primi quattro piloti sul traguardo che hanno fatto scelte diverse tra loro. Anche in Supersport, viste le temperature elevate, la scelta mescole è stata molto semplice e la SCX è stata protagonista indiscussa. Domani le temperature saranno in linea con quelle di oggi se non più alte quindi non mi aspetto cambi sostanziali, penso che la nuova extra soft SCQ potrà avere un ruolo di rilievo nella Superpole Race”.

(ITALPRESS).

