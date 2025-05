In Spagna la differenza di prestazione tra le mescole è in linea con le previsioni

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Oscar Piastri è stato il più veloce nella prima giornata del Gran Premio di Spagna. Il pilota australiano della McLaren non soltanto è stato l’unico a scendere sotto il muro dell’1’13” (1’12″760 il suo miglior tempo, mezzo secondo in meno dell’1’13″264 di Hamilton lo scorso anno nella tornata più rapida del venerdì) ma è anche stato il più veloce in ognuno dei tre settori.

Anche nella prima sessione c’è stata una McLaren in cima alla classifica, con Lando Norris autore di un miglior tempo di 1’13″718. Già nella prima sessione su 18 delle 20 vetture scese in pista sono state montate le C1: le uniche eccezioni sono state la Aston Martin numero 18, affidata a Lance Stroll, e l’Alpine numero 43, guidata da Franco Colapinto. Anche i piloti di Mercedes e Williams – Kimi Antonelli e George Russell per la prima, Carlos Sainz e Victor Martins (sostituto di Alex Albon in FP1) – si sono differenziati, scegliendo di usare un set di Medium e uno di Hard.

Tutto il resto del lotto ha usato la combinazione Hard-Soft. In FP2 anche Colapinto e Stroll hanno smarcato l’impiego della Hard, completando il quadro: tutti avranno infatti a disposizione solamente un set di C1 per il prosieguo del fine settimana. A questo proposito, da notare che sia Williams che Mercedes potranno contare da domani mattina soltanto su un treno di Medium e uno di Hard.

“Il Gran Premio di Spagna è sempre un appuntamento molto interessante dal punto di vista tecnico, viste le sfide che pone a piloti, vetture e gomme – è l’analisi di Simone Berra, Pirelli Chief Engineer – Questa edizione non fa eccezione e, per quanto riguarda il nostro prodotto, ci conferma quanto questo tracciato sia un banco di prova assolutamente probante, anche alla luce delle temperature piuttosto elevate. Oggi abbiamo visto le squadre lavorare su tutte e tre le mescole, con tutti i piloti che hanno usato almeno un set di Hard tenendosene uno solo per la gara. Le differenze di prestazione fra le mescole sembrano essere in linea con le previsioni: fra nove decimi e un secondo fra Hard e Medium e sei/sette decimi fra Medium e Soft. Molto utili i dati raccolti nei long run, in particolare da parte della Mercedes che li ha allungati, sia sulla Soft che sulla Medium, più di quanto non accada normalmente”.

A detta di Berra, “su un asfalto molto abrasivo la gestione del degrado termico dell’asse posteriore sarà uno dei punti critici domenica. Per cercare di proteggere le gomme posteriori le squadre dovranno lavorare con grande attenzione sul bilanciamento, con il rischio di aumentare lo stress su quelle anteriori, in particolare su quella sinistra. In uno scenario come questo, nel caso si vogliano allungare molto gli stint c’è da tenere nella dovuta considerazione il tema dell’usura, con un occhio più attento sempre sull’anteriore sinistra, qui sollecitata in maniera importante”.

“La pista si è evoluta significativamente – un secondo fra la prima e la seconda sessione – e l’incremento delle prestazioni delle vetture si è visto già oggi, con un miglior tempo inferiore di mezzo secondo rispetto al 2024 – conclude – Guardando già a domenica, è abbastanza facile ipotizzare che avremo uno scenario simile alla scorsa edizione, con Medium e Soft protagoniste di una gara basata su due soste“.

In Formula 2 l’inglese Arvid Lindblad ha firmato la pole position della tappa di Barcellona. Il pilota della Campos Racing ha fermato il cronometro sul tempo di 1’25″180, precedendo di ben 245 millesimi il colombiano Sebastian Montoya (PREMA Racing). Al terzo posto si è piazzato l’indiano Kush Maini (DAMS Lucas Oil) col tempo di 1’25″330. Come accaduto lo scorso anno, le mescole scelte per il fine settimana al Montmelò saranno Hard e Soft con un salto, dunque, di una mescola. Il circuito spagnolo è molto severo sui pneumatici, soggetti ad elevate forze laterali a causa delle diverse curve veloci che lo caratterizzano. Sulla carta, la strategia più veloce per la Feature Race prevede la partenza con la Hard per poi passare alla Soft. Chi opterà per quella opposta, cercherà di sfruttare il maggior grip offerto dalla mescola più morbida nelle prime fasi per guadagnare delle posizioni.

Nel 2024 le strategie sono state equamente diversificate: dieci piloti sono infatti partiti con la Hard e dodici con la Soft. Raggiunto il picco prestazionale della Hard, sono iniziati i pit-stop di chi aveva scelto la mescola più morbida. Questi ultimi hanno faticato nel finale per un’elevata usura dell’asse anteriore, peggiorata dal traffico in pista, che ha facilitato i sorpassi degli avversari. La Sprint, da affrontare con la Hard, costringerà i piloti ad un’attenta gestione del degrado, in particolare sull’asse anteriore, per non andare in crisi nel finale.

In Formula 3 Rafael Camara ha reagito nella maniera migliore al doppio zero di Monte Carlo, aggiudicandosi la pole position. Il pilota brasiliano della Trident ha ottenuto un miglior tempo di 1’28″761, superando nell’ordine il bulgaro della Campos Racing Nikola Tsolov (1’28″977) e l’olandese della ART Grand Prix Laurens van Hoepen (1’29″106). La mescola Hard è ancora una volta protagonista a Barcellona. Le forze laterali sugli pneumatici sono rilevanti a causa delle diverse curve veloci che caratterizzano il circuito. Sarà quindi una sfida vera per i giovani talenti della categoria la gestione del degrado, soprattutto sull’asse anteriore, come dimostra l’esperienza dello scorso anno: chi le ha stressate di più nelle prime fasi si è poi trovato in seria difficoltà nel finale. Un altro fattore da tener presente è la temperatura, prevista superiore ai 28 °C in termini di aria: un aiuto nella fase di warm-up da sfruttare al meglio per chi saprà raggiungere prima degli altri la giusta temperatura d’esercizio delle gomme.

