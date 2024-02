Sostenibilità e design innovativo. Arriva Citroen e-C3

Comfort, attenzione ai dettagli, design ricercato. La Nuova Lancia Ypsilon Cassina è la prima berlina del segmento B Premium del Gruppo Stellantis. Nella sua versione Full Electric questa limited edition è dotata di una power unit da 156 cavalli e una batteria da 51kWh, con un’autonomia fino a 403 km nel ciclo combinato. Con una ricarica rapida si può passare dal 20 all’80% in 24 minuti o arrivare a 100 km in meno di 10 minuti. Il consumo è compreso tra i 14,3 e i 14,6 kWh ogni 100 km. Nell'interfaccia virtuale Sound Air Light Augmentation sono concentrate le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione per consentire a guidatore e passeggero di adattare l’ambiente interno con un click. Disponibile anche il sistema di accesso e di avvio senza chiave. Mentre quello di ausilio al parcheggio è dotato di telecamere con visuale a 180 gradi, sensori anteriori e posteriori per facilitare le manovre e doppio schermo. La vettura è l'unica nel segmento equipaggiata con Guida Autonoma di livello 2. Grazie all’ Adaptive Cruise Control e al Lane Centering si possono regolare velocità di crociera e traiettoria. La Guida Autonoma di livello 2, attivabile tra i 30 e i 150 km/h, include il Traffic Jam Assist con funzione Stop&Go, che in caso di arresto nel traffico garantisce la ripartenza in autonomia. Per gli arredi interni è stato usato un panno Lancia modificato. i sedili hanno la seduta e gli schienali in velluto riciclato blu, mentre tutto il resto è in PVC, anche questo riciclato. La stessa tonalità blu viene inoltre ripresa sulla dashboard e negli inserti dei pannelli delle porte e della plancia. tvi/mrv