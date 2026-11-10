Sinner “Al lavoro per tornare in campo il più presto possibile”

MILANO (ITALPRESS) - "Si lavora per andare in campo il più presto possibile, sto seguendo tutti i protocolli che mi stanno dando i dottori e il mio staff medico, che mi conosce da tanto tempo, speriamo di riuscirci". Lo ha dichiarato Jannik Sinner a margine dell'evento "Be Like Sinner" alla Torre Allianz, a Milano, in merito al suo infortunio e al suo ritorno in campo. "Sono sempre stato positivo, continuo a esserlo momento non semplice, stiamo facendo di tutto per riuscirci, quindi vediamo". pia/ari/gtr