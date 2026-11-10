Simonelli “Orgogliosi per investimenti esteri sul nostro calcio”

TORINO (ITALPRESS) - "Come italiani dobbiamo essere orgogliosi che investitori esteri decidano di investire nel nostro calcio e nel nostro prodotto, oggi abbiamo 11 proprietà straniere e a tendere diventeranno 13". Così Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, durante un panel nell'ambito del Social Football Summit all'Allianz Stadium di Torino. xn3/gm/gtr