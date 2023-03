ROMA (ITALPRESS) – Drammatico incidente aereo sopra i cieli di Guidonia, nel Lazio, dove due ultraleggeri si sono scontrati precipitando su un’area verde. I due piloti sono entrambi deceduti e non sono coinvolte altre persone. I due velivoli – precisa l’Areonautica Militare – appartenevano al 60mo Stormo ed erano in volo nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata. I due U-208 entrati in collisione, per cause al momento non note, sono precipitati al suolo in un’area nei pressi dell’aeroporto militare di Guidonia.

