Sclerosi multipla, da Sanofi e Aism le scarpe per andare oltre

Scarpe per andare oltre, a dispetto della malattia. Questo il fulcro della campagna di sensibilizzazione "The SMeakers - le scarpe di chi non si ferma" promossa da Sanofi in collaborazione con l'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. abr/mrv/gtr/col