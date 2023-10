Schiavolin “Dettori come una rockstar, un modello”

MILANO (ITALPRESS) - "Festeggiamo un grande campione che è partito da Milano ed è poi andato in tutto il mondo mettendo su un record invidiabile di vittorie e lo facciamo in un fantastico contesto che la società ha voluto riqualificare per offrire il miglior spettacolo possibile a tutti gli sport equestri". Così l'amministratore delegato di Snaitech, Fabio Schiavolin, in occasione della celebrazione di Frankie Dettori all’Ippodromo Snai San Siro. f01/glb/gtr