ROMA (ITALPRESS) – Pirelli ha comunicato alle squadre le mescole da asciutto che saranno utilizzate nei Gran Premi di Formula 1 d’Olanda (25-27 agosto) e d’Italia (1-3 settembre). Per l’appuntamento di Zandvoort viene confermato il tris di mescole utilizzato lo scorso anno, che comprende C1, C2 e C3, una scelta determinata dalla severità del tracciato, uno dei più stressanti per i pneumatici di tutto il calendario, soprattutto nelle due curve sopraelevate (3 e 14). Peraltro, la C1 di quest’anno è una mescola nuova, più morbida, rispetto al passato e si colloca fra la C2 e la vecchia C1, denominata ora C0. A Monza sarà sperimentato per la seconda volta nella stagione il nuovo criterio di allocazione dei pneumatici (ATA, Alternative Tyre Allocation) che aveva debuttato all’Hungaroring prima della pausa estiva. Sul cosiddetto “Tempio della Velocità” saranno a disposizione le tre mescole più morbide – C3, C4 e C5 – della gamma 2023, a differenza di quanto accaduto nel 2022, quando il tris era composto da C2, C3 e C4: una scelta che potrebbe offrire, in combinazione con l’ATA, un ventaglio di opzioni più ampio sotto il profilo strategico.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]