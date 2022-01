ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli è ricoverato in Italia dal 26 dicembre “a causa di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario”. Lo rende noto su Twitter il portavoce Roberto Cuillo. Cancellati tutti gli impegni ufficiali.

“#ForzaDavid”, scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta. Stesso tweet da parte del ministro del Lavoro Andrea Orlando. “A David Sassoli un abbraccio forte da tutte le deputate e i deputati del Pd, lo aspettiamo per continuare, insieme, a rendere l’Europa sempre più la casa dei diritti e della solidarietà tra i popoli”, afferma Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.

“Auguri di pronta guarigione al Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Ti aspettiamo presto a Bruxelles!”, scrive sullo stesso social la delegazione di Fratelli d’Italia- Ecr al Parlamento europeo.

“Al Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che si trova in ospedale dal 26 dicembre per un aggravamento del suo stato di salute, rivolgiamo un pensiero affettuoso e facciamo gli auguri di pronta guarigione. Lo aspettiamo al Parlamento europeo per continuare a lottare insieme per un’Europa più giusta, più equa e più solidale”, afferma in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. “Sono vicino al presidente David Sassoli in questo momento di aggravamento delle sue condizioni di salute. A lui va l’augurio di una pronta guarigione, affinchè possa tornare quanto prima ai propri affetti e al suo importante incarico in Europa”, dichiara il senatore di Forza Italia Renato Schifani.

