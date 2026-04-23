Sardegna a New York, missione tra imprese e istituzioni italo-americane

CAGLIARI (ITALPRESS) – Ha preso il via a New York “Sardegna-USA 2026”, la missione economica e istituzionale della Regione Sardegna guidata dall’assessore al Turismo, Artigianato e Commercio Franco Cuccureddu, dedicata al rafforzamento della presenza dell’isola nel mercato statunitense, anche alla luce del lancio del collegamento diretto tra Olbia e New York. “La Sardegna non è una destinazione nuova: è una destinazione che il mondo è finalmente pronto a scoprire. E i viaggiatori americani sono particolarmente interessati alla nostra Isola”, ha dichiarato l’Assessore introducendo la tre giorni negli Stati Uniti.

La prima giornata di lavori si è articolata in due incontri istituzionali e operativi. In mattinata, il meeting con la Italy-America Chamber of Commerce, alla presenza dell’Executive Director Federico Tozzi e della Manager Italian Office Giulia Mocchetti, ha rappresentato un primo momento di confronto con il sistema economico italo-americano. Nel corso dell’incontro è stata presentata la rotta e sono state avviate interlocuzioni per sviluppare possibili forme di sinergia, con particolare attenzione al coinvolgimento del network associativo e all’attivazione di contatti con imprese interessate alla Sardegna. Il volo Olbia-New York si inserisce in una strategia più ampia che punta a intercettare un pubblico internazionale ad alta capacità di spesa, interessato non solo al turismo balneare ma anche a esperienze legate a cultura, natura ed enogastronomia, contribuendo così a consolidare il posizionamento dell’isola come destinazione diversificata e competitiva.

Nel pomeriggio la delegazione è stata ricevuta presso il Consolato Generale d’Italia a New York dal Console Generale Giuseppe Pastorelli, per un incontro di coordinamento istituzionale finalizzato a definire un quadro di collaborazione con ENIT North America e a condividere le linee di sviluppo delle attività sul mercato statunitense. Il confronto ha consentito di impostare un lavoro congiunto tra le istituzioni italiane presenti a New York, con l’obiettivo di facilitare il dialogo con gli interlocutori locali e accompagnare l’avvio della nuova connessione aerea in una prospettiva di medio e lungo raggio.

La missione “Sardegna-USA 2026” prevede nei prossimi giorni incontri con i principali operatori del settore turistico e dei trasporti, tra cui Delta Air Lines e Delta Vacations, e con momenti di confronto con il mondo imprenditoriale e finanziario. Il programma si concluderà il 24 con un evento alla prestigiosa sede del New York Times, rivolto a media, buyer e stakeholder del settore. L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, operatori del turismo e player internazionali. Nel corso dell’evento sono previsti anche momenti di approfondimento culturale e la firma di un accordo di collaborazione con la Destination Management Organization della municipalità di New York. Campagna di comunicazione – Parallelamente alla missione istituzionale, è stata attivata una campagna di comunicazione dedicata alla Sardegna nell’area metropolitana di New York. I contenuti promozionali, attraverso immagini video dedicate a mare, siti archeologici, borghi ed eventi, sono trasmessi su tre maxi ledwall a Times Square.

Nei prossimi giorni la campagna proseguirà con uscite sulla stampa e sul web, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità della destinazione presso il pubblico statunitense. La delegazione – La delegazione della Regione, con l’assessore al Turismo, Franco Cuccureddu, è composta da rappresentanti istituzionali, dei tre aeroporti sardi e delle associazioni maggiormente rappresentative della filiera turistica. La tratta Olbia-New York – Il collegamento diretto tra Olbia e New York sarà operativo dal 29 maggio e fino al 26 ottobre con ben quattro voli settimanali, per oltre 20 mila posti a disposizione. Il vettore sarà Delta Airlines, la seconda compagnia aerea più grande al mondo. Inoltre, La stessa compagnia ha chiuso un accordo di “interline” con Aeroitalia che consentirà più agevole il raggiungimento della Sardegna per i voli su Fiumicino, per esempio con l’etichettatura dei bagagli, che potranno così arrivare direttamente dagli USA nei tre aeroporti sardi.

Negli ultimi due anni il turismo proveniente dagli Stati Uniti verso la Sardegna ha mostrato un’accelerazione eclatante, con un tasso di crescita del 80%, che in Gallura ha superato il 93%. Gli Stati Uniti rappresentano oggi il nono mercato turistico per la regione e il primo al di fuori dell’Europa, a conferma del crescente interesse verso la destinazione.

– Foto Regione Sardegna –

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