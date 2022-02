“Sono la vostra terza dose, il booster dell’intrattenimento”. Così Fiorello fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston, al fianco di Amadeus. “Mi sento un po’ Mattarella – aggiunge – neanche lui voleva tornare, aveva fatto i suoi piani, voleva fare The Voice Senior”, scherza lo showamn e poi chiede l’applauso per il presidente della Repubblica. Draghi? “Voleva andare al Quirinale, aveva già preparato il discorso di fine anno a banche unificate”. Arriva dal green carpet mascherato con termometro alla mano, tira la giacca in platea chiedendo al direttore di Raiuno Stefano Coletta di raccoglierla. Anticipa le polemiche: «Che voto avrà dato L’Osservatore romano ad Achille Lauro?». Poi parte con il tormentone legato alla sua presenza a Sanremo che, fino a ieri, non era scontata. «La prima volta sono venuto per amicizia, la seconda per amicizia, adesso sono venuto per amicizia. Adesso sai quando ci dobbiamo vedere: al funerale!

Tanto se il Signore fa l’appello cominci tu perché il tuo nome è con la A. Voglio venire al tuo funerale, il feretro lo portiamo io Jovanotti, Biagio Antonacci e Nicola Savino». E ancora. «Non credete ad Amadeus quando dice che il quarto Festival non lo fa. Dirigenti Rai non glielo chiedete. Il mio consiglio: Chiamate Figliuolo. Se ne fai un altro io ti percuoto, ma non lo faccio io. Sai chi ti mando? I Jalisse che hanno il dente avvelenato». E c’è pure il retroscena. «Sapete come mi ha convinto? Mi ha fatto venire dei sensi di colpa incredibili. In una giornata freddissima dalla finestra vedo un bambino con un cartello davanti casa mia. Era suo figlio José con un cartello. “Non abbandonare papà”.

Achille Lauro è stato il primo dei cantanti in gara a esibirsi. Nel corso della serata Amadeus ha ricordato Tito Stagno: “Vogliamo dedicare un ricordo a un uomo che ci ha letteralmente portati sulla Luna. Tito Stagno è uno dei giornalisti che hanno fatto la storia della Rai, ci ha lasciato un ricordo che porteremo sempre nel cuore”. Superospiti della prima serata i Maneskin.

(ITALPRESS).