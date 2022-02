SANREMO (ITALPRESS) – La serata finale di Sanremo si apre con l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte della Banda musicale della Guardia di Finanza.

Sabrina Ferilli affianca Amadeus. “La forza tua ce l’hanno solo tre persone: Iva Zanicchi, Gianni Morandi e Mattarella – scherza – Ma attento, che se la Rai ti chiede di rifare il Festival, ti bloccano per 7 anni. In Italia le cose funzionano così. Ma come fai? Fai 10-15 ore di diretta. Mentana te fa un baffo”.

Standing ovation all’Ariston per Massimo Ranieri con “Lettera al di là del mare”.

Nel suo monologo cita Calvino e recita: “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigni e perché la leggerezza non è superficialità”.

