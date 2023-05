L’accesso agli esami sarà garantito dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, con possibilità a partire dalle ore 9 di prenotare il proprio appuntamento per l’arco della giornata, mentre i medici ed il personale di Fondazione Banca degli Occhi e dell’associazione Amici del Cuore saranno a disposizione per offrire informazioni e consigli utili. Stesse modalità di partecipazione si avranno anche nelle giornate di domenica 7 maggio a Noale in Piazzetta dal Maistro e sabato 13 maggio a Dolo in Piazza Municipio, con gli screening oculistici a cura di Fondazione Banca degli Occhi e gli screening cardiologici a cura dell’associazione Cuore Amico Mirano. Saranno inoltre a disposizione materiali informativi sui corretti stili di vita, i principali fattori di rischio per le patologie oculari e cardiologiche e i consigli per evitarle. Tutti gli screening effettuati saranno gratuiti e volti ad individuare la presenza di fattori di rischio.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com