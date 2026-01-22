DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Dopo che il presidente degi Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che era stato concordato un accordo per la Groenlandia con il segretario generale della Nato Mark Rutte, in un’intervista a Fox News lo stesso Rutte ha sottolineato che il tema non è stato discusso durante gli incontri tra lui e Trump in Svizzera durante il World Economic Forum. “Questa questione non è più emersa nelle mie conversazioni con il presidente. Lui è molto concentrato su ciò che dobbiamo fare per garantire che quella vasta regione artica, dove al momento si stanno verificando cambiamenti e dove cinesi e russi sono sempre più attivi, possa essere protetta”. Trump ha affermato che l’accordo ha portato alla sua decisione di non imporre i dazi la cui entrata in vigore era prevista per il 1° febbraio. “Questo è stato in realtà il fulcro delle nostre discussioni”, ha insistito Rutte.

FREDERIKSEN “POSSIAMO NEGOZIARE SU TUTTO MA NON SU SOVRANITÀ”

“La sicurezza nell’Artico è una questione che riguarda l’intera alleanza Nato. Pertanto, è giusto e naturale che se ne discuta anche tra il segretario generale della Nato e il presidente degli Stati Uniti. Il Regno di Danimarca si impegna da tempo affinché la Nato aumenti il suo impegno nell’Artico. Il governo danese ha coordinato i nostri sforzi con il Naalakkersuisut del governo groenlandese durante l’intero processo. Abbiamo mantenuto uno stretto dialogo con la Nato e ho parlato regolarmente con il segretario generale della Nato Mark Rutte, sia prima che dopo il suo incontro con il Presidente Trump a Davos. La Nato è pienamente consapevole della posizione del Regno di Danimarca. Possiamo negoziare su tutto ciò che riguarda la politica: sicurezza, investimenti, economia. Ma non possiamo negoziare sulla nostra sovranità”. Così in una dichiarazione il primo ministro danese Mette Frederiksen.

“Mi è stato riferito che non è stato così. E naturalmente, solo la Danimarca e la Groenlandia possono prendere decisioni su questioni che le riguardano. Il Regno di Danimarca desidera continuare a impegnarsi in un dialogo costruttivo con gli alleati su come rafforzare la sicurezza nell’Artico, compreso il Golden Dome degli Stati Uniti, a condizione che ciò avvenga nel rispetto della nostra integrità territoriale”, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).