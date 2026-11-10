Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore del Sassuolo

SASSUOLO (MODENA) (ITALPRESS) – Il Sassuolo riparte da Roberto D’Aversa. È lui il prescelto per sostituire Alberto Aquilani, esonerato dopo che nelle ultime sette gare i neroverdi hanno raccolto un solo punto, frutto del pari con il Milan.
D’Aversa, che ha firmato fino a fine stagione, approfitterà della sosta per le nazionali per conoscere la squadra in vista dell’esordio del 22 novembre, al Mapei Stadium, contro il Genoa.
Il 51enne tecnico originario di Stoccarda in carriera ha guidato Virtus Lanciano, Parma (portato in due stagioni dalla serie C alla serie A), Sampdoria, Lecce ed Empoli mentre lo scorso febbraio ha preso il posto di Baroni al Torino, chiudendo al dodicesimo posto con un bilancio di 18 punti in 12 partite.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).